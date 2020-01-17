также в разделеОбщество
17 января. Картина дня 13
Вода не смывает грехи: ПЦУ развенчала главный миф Крещения 16
Тела погибших в авиакатастрофе самолета МАУ доставят в Украину 19 января 11
Харьковского прокурора задержали на крупной взятке 23
Украинский клуб выгнал футболиста за поездку в РФ 60
Украина повторно просит Иран «черные ящики» PS 0752 20
СБУ подозревает трех депутатов на Донетчине в сепаратизме 12
Закон о дезинформации: Министр культуры и глава НСЖУ не сошлись во мнениях 34
Бывший офицер СБУ выиграл дело против Баканова 56
Польша готова помочь в расследовании катастрофы PS752 8
СБУ задержала боевика, который готовил теракты на Харьковщине 31
Рада просит Италию обеспечить объективность апелляции Маркива 10
Предлагавшая «откуп» прокурору глава одесской налоговой уже вышла из СИЗО 24
Приднестровье запретило проезд в Украину авто с молдавской регистрацией 17
Дело Шеремета: Пациенты Дугарь подтвердили в суде ее алиби 34
Кредит в долларах без справки о доходах 20
Представитель Ирана приедет в Украину с официальными извинениями 29
Суд обязал банк Порошенко перевести 247 миллионов Януковича на счета АРМА 63

Министр юстиции Украины Денис Малюська в поддержку премьер-министра Алексея Гончарука опубликовал в Facebook фотографию, сидя под столом.  

На фото изображена рука Малюськи, в то время как сам министр прячется под столом.

«Даже если буду умирать (не то, что находиться в статусе и.о.), все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства). И да, поддерживаю Алексея Гончарука, он лучший премьер в истории Украины», - написал Малюська.

Пост собрал много негативных комментариев.

Напомним, 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук  написал заявление об отставке.

15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».Позже была опубликована вторая часть прослушки совещания, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине, и третья, где речь шла об экономической стратегии развития Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1299 грн.
16
Теги