Министр юстиции Украины Денис Малюська в поддержку премьер-министра Алексея Гончарука опубликовал в Facebook фотографию, сидя под столом.

На фото изображена рука Малюськи, в то время как сам министр прячется под столом.

«Даже если буду умирать (не то, что находиться в статусе и.о.), все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства). И да, поддерживаю Алексея Гончарука, он лучший премьер в истории Украины», - написал Малюська.

Пост собрал много негативных комментариев.

Напомним, 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».Позже была опубликована вторая часть прослушки совещания, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине, и третья, где речь шла об экономической стратегии развития Украины.