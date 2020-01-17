Украинские специалисты, которые прилетели в Тегеран исследовать место падения украинского самолета Boeing-737-800, раньше, чем иранцы установили причину его крушения.

Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, специалисты которого присутствовали в составе группы украинских экспертов в Иране, передает УНИАН.

По словам Рувина, понять причину падения «Боинга» им помогли личные вещи пассажиров и экипажа, которые уцелели, а также нахождение большинства элементов борта. «На месте сборки обломков (самолета. - Ред.) нами было найдено несколько планшетов, остатков мобильных телефонов, сумки с документами, с карточками. И в них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-либо другого фактора. Потом уже во время осмотра каждой детали самолета нами были определены и выявлены места, где непосредственно попадал элемент поражения какой-то ракеты или взрывного устройства. Также мы разложили все элементы таким образом, как они стояли на самолете. Нам тогда стало понятно, что произошло, каким образом», - отметил Рувин.

Директор института уточнил, что специалисты 10 января обнаружили места, где увидели поражения от элементов ракеты, и пришли к соответствующему выводу. «Представители иранской власти увидели, приехало очень много машин с представителями, они с нами посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали, что завтра будем разбираться. Договорились, что приедем завтра утром, в 9 часов. Пустили нас только после 11 часов - их представителей никаких уже не было, было уже официально заявлено, что самолет сбила ракета из комплекса ТОР-М1 иранских ВВС», - добавил Рувин.

Кроме того, он отметил, что место падения самолета Boeing-737-800 не охранялось должным образом: «На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа... иранцев, которые собирали вещи, обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память собирал».



Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.

16 января эксперты Министерства внутренних дел Украины, находящиеся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 украинских граждан, которые погибли в результате сбития самолета МАУ.