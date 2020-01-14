Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключает, что парламент в середине февраля начнет рассматривать проект закона о рынке земли.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает УНИАН.

Депутат отметил, что сейчас парламент должен проголосовать за все законопроекты, которые сейчас актуальны, а дальше уже может начинать рассмотрение законопроекта о рынке земли, которое может длиться до трех месяцев.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что рассмотрение законопроекта о рынке земли может быть перенесено на лето, Арахамия отметил: «Я думаю, что где-то на середину февраля, что-то такое. Может, на конец февраля».

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.