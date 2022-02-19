Ряд российских СМИ и пророссийских телеграм-каналов опубликовали видео с якобы украинскими бойцами ССО, которые хотели подорвать химические объекты в оккупированной Горловке. Однако эксперты утверждают, что видео было снято задолго до публикации. Как пишет Фокус, об этом сообщает основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

18 февраля телеграм-каналы опубликовали видео, на которых утверждалось, что украинские диверсионно-разведывательные группы пытались взорвать емкости с аммиаком на заводе "Стирол" и объекты на очистных сооружениях.

Утверждалось, что две группы по 10-12 бойцов хотели устроить диверсии. Позднее российские СМИ распространили видео с якобы украинскими военными, которые снимали видео боя на камеру для "фиксации выполнения задач". Однако в ролике есть несколько несостыковок:

использование трассерных пуль, которые практически не используют силы ССО

утверждалось, что "диверсанты" разговаривали на польском языке.

В проекте Gulagu.net обратили внимание на метаданные файла. Согласно им, видео было сделано еще 8 февраля, а сервис Metadata2go показывает, что первоначально проект имел название "2021-02-04ДРГ" и лежал в папке с названием "2021".

"Все описанное мной выше красноречиво свидетельствует о том, что никакой атаки украинских ДРГ 18.02.22 не было, данное событие является вымыслом кремлевской пропаганды и призвано разжечь еще больше ненависти к украинскому народу, а также создать благоприятный информационный фон для российского военного вторжения в Украину", — утверждает Осечкин.