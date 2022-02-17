Верховная Рада повторно проголосовала за закон о виртуальных активах с предложениями президента и сделала регулятором Нацкомиссию по ценным бумагам.

Как сообщает Экономическая правда, документ №3637 поддержали депутаты.

Президент Владимир Зеленский ранее ветировал закон о виртуальных активах и вернул его в Верховную Раду с 21 предложением. Комитет по цифровым трансформациям поддержал все предложения Зеленского и рекомендовал депутатам принять закон в целом.

Так, регулирование рынка виртуальных активов было отнесено к компетенции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальному банку.

В предварительно проголосованной в сентябре версии закона предполагалось, что на рынке будет создан новый регулятор для цифрового рынка.

Зеленский высказался против такого решения. В международной практике, объясняет он со ссылкой на отчеты Международной организации комиссий по ценным бумагам, некоторые виды виртуальных активов по своей экономической сущности содержат признаки финансовых инструментов.

Как следствие, регулирование эмиссии таких активов должно производиться регуляторами финрынков. Кроме того, создание нового органа исполнительной власти потребует значительных расходов из госбюджета, источники покрытия которых не определены.

Напомним, Верховная Рада на заседании 8 сентября поддержала во втором чтении законопроект №3637, что позволит легализовать виртуальные активы и бизнес в этой сфере в Украине.

Этот закон является базовым и определяет правовой статус виртуальных активов, чем предоставляет юридическую защиту пользователям и участникам рынка. Таким образом, официально будут работать иностранные и украинские криптобиржи, а банки будут открывать счета для криптокомпаний.

Это значит, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах.

Ранее в Комитете ВР по антикоррупционной политике рассказывали, что объем транзакций в Украине с виртуальными активами составляет около 150-200 миллионов долларов в день, а капитализация виртуальных активов - более 2 миллиардов долларов.

В Минцифре объясняют, что закон базируется на актуальных стандартах регулирования сделок с виртуальными активами международной группы по противодействию отмыванию денег (ФАТФ). Они устанавливают правила для поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов и будут способствовать детенизации этого рынка.