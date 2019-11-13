Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Соответствующее решение на заседании Верховной Рады 13 ноября поддержали 240 народных депутатов, сообщает «Украинская правда».

Инициатором законопроекта № 2178 был Кабинет Министров.

Нардепы подали 10 альтернативных проектов закона. Заседание началось с задержкой, так как депутаты от «Батькивщины» и «Оппозиционного платформы - За жизнь» блокировали президиум и трибуну.

Министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову пришлось представлять правительственный проект закона под крики «Позор!» и в окружении противников.

«Оппозиционная платформа - За жизнь» предлагала свой законопроект о продлении моратория на продажу земли и всеукраинском референдуме.

Нардеп из «Батькивщины» Иван Кириленко призвал спикера ВР Дмитрия Разумкова отказаться вести заседание и сравнил заседание 13 ноября с принятием диктаторских законов 16 января 2014 года.

Разумков ответил, что законы 2014 года ограничивали права граждан в противовес законов о рынке земли, которые права граждан расширяют.

Против рынка земли также выступала лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, в предлагаемом законе не урегулирован вопрос о продаже земли украинцам с двойным гражданством.

Как сообщили в пресс-службе ВР, проектом закона предлагается определить особенности правового регулирования оборота земельных участков сельскохозяйственного назначения на основе рыночных механизмов перехода прав на земельные участки, в частности:

с 01.10.2020 отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности;

определяется субъектный состав лиц, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения: граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчуждения участка в течение года;

устанавливается правило, согласно которому до 1 января 2024 не допускается приобретение юридическими лицами, бенефициарным владельцем (контроллером) которых являются иностранцы, лица без гражданства, юридические лица, созданные по законодательству иному, чем законодательство Украины, иностранные государства, права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Указанные требования не распространяются на случаи приобретения в собственность земельных участков их арендаторами, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, если с момента государственной регистрации юридического лица - приобретателя права собственности прошло не менее 3 лет, а также на случаи приобретения в собственность указанными лицами земельных участков;

устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки;

устанавливается ограничение на совокупную площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в собственности гражданина и юридического лица, и связанных с ним лиц. Ограничения не допускают приобретение в собственность более 35% сельскохозяйственных земель объединенной общины, 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины;

обеспечивается преимущественное право арендатора на покупку земельного участка;

предусматривается обязанность государственного регистратора вносить информацию о цене (стоимости) прав, в том числе прав пользования, в Реестр прав;

обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения. Возможно выкупить с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков;

Законопроектом предлагается дополнить Закон Украины «О санкциях» новым видом санкций «запрет на приобретение в собственность земельных участков». Такие санкции вводятся решением президента Украины по представлению Совета национальной безопасности и обороны Украины и утверждаются постановлением Верховной Рады Украины. Под санкции могут подпадать иностранные государства, неопределенный круг лиц определенной деятельности (секторальные санкции) и отдельные юридические и физические лица.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.