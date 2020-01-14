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Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества должен возглавить народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Мережко, а комитет по вопросам правовой политики – Андрей Костин.

Об этом в кулуарах парламента сказала заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, сообщает Укринформ.

«Председатель фракции Давид Арахамия объявил, что есть предложение, чтобы Комитет правовой политики возглавил нынешний заместитель Костин, а иностранных дел - Александр Мережко», - сказала Кравчук.

Депутат добавила, что по этому вопросу проходили консультации с президентом, Офисом пезидента и в комитетах.

Кравчук отметила, что парламент планирует рассмотреть вопрос назначения Костина и Мережко на должности руководителей комитете до конца этой пленарной недели.

Костин сейчас занимает должность заместителя председателя Комитета по вопросам правовой политики.

Мережко – член Комитета по вопросам правовой политики.

Напомним, 27 декабря Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Временно исполняющим обязанности главы ГБР назначена Ирина Венедиктова. 

Она написала заявление о сложении депутатских полномочий.

Вопрос об увольнении Богдана Яременко с должности председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества был инициирован после скандала, когда один из интернет-ресурсов опубликовал фото из сессионного зала парламента, на котором депутат переписывается с пользователями «Сеть знакомств ...» и «Loveeto». В переписке речь шла о предоставлении интимных услуг за деньги.

1 ноября Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета, однако Рада не поддержала это предложение.
ForUm

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