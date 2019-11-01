Нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко, попавший в «секс-скандал» в Верховной Раде, написал заявление о сложении полномочий председателя комитета по иностранным делам.

«С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта «Буквы» от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета», - написал он в Facebook.

Яременко пояснил, что через Давида Арахамию ему передали, что для трех фракций будет достаточно, если до 19:00 он сообщит о заявлении об отставке лично в посте в Facebook.

«Написать напишу. Но, передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии «Слуга народа», которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)», - заявил нардеп.

Напомним, 29 октября Яременко во время работы в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.

Позже он написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов, но впоследствии удалил этот пост и написал слова извинения.

Яременко в Верховной Раде напомнил журналистам, опубликовавшим его личную переписку с проститутками, об уголовной ответственности.