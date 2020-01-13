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Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде решила выдвинуть кандидатуру депутата Андрея Костина для назначения на должность председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики вместо Ирины Венедиктовой.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передают Українськi Новини.

«Что касается комитета правовой политики, то наше предложение, которое мы направили в регламентный комитет, это господин Костин – заместитель председателя этого комитета», - сказал он.

Также, по словам Корниенко, внутри фракции до сих пор продолжаются консультации о выдвижении кандидатуры на должность председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо депутата Богдана Яременко и до 20 января фракция намерена определиться с кандидатурой.

Напомним, 27 декабря Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Временно исполняющим обязанности главы ГБР назначена Ирина Венедиктова. 

Она написала заявление о сложении депутатских полномочий.
ForUm

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