Временно исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова написал заявление о сложении депутатских полномочий, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

«Во исполнение Указа президента Украины от 27.12.2019 № 961/2019 «О назначении временно исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований Венедиктовой Ирины Валентиновны», народным депутатом Украины Венедиктовой И.В. подано личное письменное заявление о сложении депутатских полномочий в Верховную Раду Украины», – говорится в сообщении.

Согласно ч.3 ст. 3 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» «народный депутат, назначенный (избранный) на должность, несовместимую с депутатским мандатом, и полномочия которого не прекращены в установленном законом порядке, допускается к выполнению обязанностей по такой должности не ранее дня представления им в Верховную Раду Украины заявления о сложении полномочий народного депутата Украины».

К выполнению полномочий в Государственном бюро расследований Венедиктова приступила 28 декабря 2019 после выполнения требований закона ч. 3 ст. 3 «О статусе народного депутата Украины».

Напомним, 27 декабря Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Временно исполняющим обязанности главы ГБР назначена Ирина Венедиктова.