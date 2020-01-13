После запуска рынка земли в Украине купить участок можно будет только за безналичные средства. Об этом на пресс-конференции заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает РБК-Украина.

По его словам, на рынке земли после его запуска не будет наличных расчетов.

«Мы будем бороться с теневыми рынками, поэтому рассчитаться за купленную землю можно будет только безналичкой. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись… Ну можно будет взять кредит под страхование», - отметил Милованов.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.