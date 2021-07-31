Председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов подрался с бывшим секретарем СНБО Александра Данилюка на дне рождении последнего, об этом сам Милованов подтвердил в Facebook.
Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что причиной его драки с бывшим секретарем СНБО Александром Данилюком стало решением комиссии о недопуске последнего к конкурсу по отбору председателя Бюро экономической безопасности.
Об этом он написал в Facebook.
Милованов рассказал, что Данилюк пригласил его накануне, 30 июля, на свой день рождения. Где, по словам советника главы ОП, последний его ударил.
Он добавил, что Данилюку «не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса», где выбирают главу БЭБ.
«Кандидат говорит что он реформатор, на комиссию оказывалось давление чтобы его отстранить А на самом деле — давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник. Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали „не те“ решения», — заявил Милованов.
По словам советника главы ОП, многие кандидаты «пытаются разбалансировать конкурс, чтобы сбить запуск новой службы и отсрочить внедрение важной реформы». А драка Данилюка с ним — это проявление «давления на определенных членов комиссии».
«Но ни я ни другие члены комиссии не будут подвергаться этому давлению и не будут нарушать закон», — добавил Милованов.
Данилюк инцидент пока не комментировал.
Накануне о конфликте между Данилюком и Миловановым сообщил корреспондент УП.
По его информации, перед дракой Милованов и Данилюк отошли в сторону и о чем-то говорили. Позже мужчины начали ссориться. Через некоторое время Данилюк попросил Милованова покинуть праздник и доложить главе ОП Андрею Ермаку, что его выгнали со дня рождения.
Милованов, вероятно, не терпя такого отношения к себе, обратился к Данилюку со словами: «Тебе напомнить, как ты при Януковиче работал?».
После этого бывший секретарь СНБО ударил советника главы ОПУ с криком: «Ты подонок, я с первых дней был на Майдане».
За несколько дней до конфликта Данилюка не допустили к участию в конкурсе по отбору главы Бюро экономической безопасности. Такое решение приняли на заседании конкурсной комиссии, которую возглавляет Милованов.
По его словам, у бывшего секретаря СНБО и министра финансов нет соответствующего образования для этой должности, а допуск «будет нарушением прямой нормы закона и приведет к обжалованию результатов конкурса». Данилюк назвал такие заявления «манипулированием», ведь у него есть диплом университета Индианы по бизнес-администрированию.
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