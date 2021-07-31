Председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов подрался с бывшим секретарем СНБО Александра Данилюка на дне рождении последнего, об этом сам Милованов подтвердил в Facebook.

Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что причиной его драки с бывшим секретарем СНБО Александром Данилюком стало решением комиссии о недопуске последнего к конкурсу по отбору председателя Бюро экономической безопасности.

Об этом он написал в Facebook.

Милованов рассказал, что Данилюк пригласил его накануне, 30 июля, на свой день рождения. Где, по словам советника главы ОП, последний его ударил.

«Что произошло если забыть о фамилии? Кандидат на голову Бюро экономической безопасности пригласил к себе на день рождения председателя конкурсной комиссии по отбору головы. И ударил его», — написал Милованов, добавив скриншоты фото с приглашением на праздник.

Он добавил, что Данилюку «не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса», где выбирают главу БЭБ.

«Кандидат говорит что он реформатор, на комиссию оказывалось давление чтобы его отстранить А на самом деле — давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник. Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали „не те“ решения», — заявил Милованов.

По словам советника главы ОП, многие кандидаты «пытаются разбалансировать конкурс, чтобы сбить запуск новой службы и отсрочить внедрение важной реформы». А драка Данилюка с ним — это проявление «давления на определенных членов комиссии».

«Но ни я ни другие члены комиссии не будут подвергаться этому давлению и не будут нарушать закон», — добавил Милованов.

Данилюк инцидент пока не комментировал.

Накануне о конфликте между Данилюком и Миловановым сообщил корреспондент УП.

По его информации, перед дракой Милованов и Данилюк отошли в сторону и о чем-то говорили. Позже мужчины начали ссориться. Через некоторое время Данилюк попросил Милованова покинуть праздник и доложить главе ОП Андрею Ермаку, что его выгнали со дня рождения.

Милованов, вероятно, не терпя такого отношения к себе, обратился к Данилюку со словами: «Тебе напомнить, как ты при Януковиче работал?».

После этого бывший секретарь СНБО ударил советника главы ОПУ с криком: «Ты подонок, я с первых дней был на Майдане».

За несколько дней до конфликта Данилюка не допустили к участию в конкурсе по отбору главы Бюро экономической безопасности. Такое решение приняли на заседании конкурсной комиссии, которую возглавляет Милованов.

По его словам, у бывшего секретаря СНБО и министра финансов нет соответствующего образования для этой должности, а допуск «будет нарушением прямой нормы закона и приведет к обжалованию результатов конкурса». Данилюк назвал такие заявления «манипулированием», ведь у него есть диплом университета Индианы по бизнес-администрированию.