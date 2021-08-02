Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк на праздновании собственного дня рождения ударил экс-министра экономики, а ныне советника председателя Офиса президента Тимофея Милованова.

Конфликт объясняют тем, что конкурсная комиссия на голову Бюро экономической безопасности, которую возглавляет Милованов, не пропустила кандидатуру Данилюка, пишет ВВС.

О драке в пятницу вечером сначала сообщило издание Украинская правда, чей журналист Роман Кравец был среди гостей Данилюка.

По данным издания, Данилюк и Милованов отошли поговорить и начали ссориться.

«После этого Данилюк попросил Милованова покинуть праздник и доложить Ермаку, что его выгнали со дня рождения. В какой-то момент Милованов обратился к Данилюку со словами: «Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?»- пишет Украинская правда.

Далее Данилюк со словами «Ты подонок, я с первых дней был на Майдане» ударил Милованова.

Именинника и его гостя разнимали депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак, который и вывел Тимофея Милованова с праздника.

По данным Украинской правды, у Милованова пострадала бровь.

В субботу утром он объяснил ситуацию, связав ее с тем, что конкурсная комиссия по отбору председателя Бюро экономической безопасности (БЭБ) отклонила кандидатуру Александра Данилюка.

БЭБ должен стать главным органом, который будет расследовать экономические преступления, сейчас идет отбор руководителя этого органа.

Милованов подтвердил, что Данилюк ударил его, «потому что кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса».

«Кандидат говорит, что он реформатор, на комиссию оказывалось давление чтобы его отстранить. А на самом деле - давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник», - написал Милованов.

Он добавил, что Данилюк его якобы предупредил о том, что кандидаты, которых отсеяли, «будут пытаться дискредитировать конкурс из-за использования нечестных правоохранителей в различных правоохранительных органах от полиции до Службы безопасности, от НАБУ к НАПК».

«Да, мы друзья с Данилюком. Он очень обижается на решение комиссии, но как вы видите, моя дружба с ним не повлияла на решение. Теперь он немного перешел нормы приемлемого, чем еще раз подтвердил, что решение о недопуске было правильным. Но он все равно нормальный человек», - написал позже Милованов в одном из комментариев.

Сам Данилюк связывает свое отстранение от конкурса в БЭБ с сознательным нежеланием Офиса президента давать ему эту должность.

Он прокомментировал инцидент позже – вечером в субботу. Он написал, что не видит смысла обсуждать действия Милованова, потому что этот человек якобы зависим и без права на собственное мнение.

«В личной беседе Тимофей признал, что выполнил указание от Офиса президента - снять меня с конкурса на должность директора БЭБ, - написал Данилюк на своей странице в ФБ. - Потом предложил мне идти в Окружной административный суд Киева под руководством Вовка. Именно тот зашкваренный суд до сих пор не ликвидировали только потому, что судья Вовк, как и Милованов, согласился быть фунтом Офиса президента».

Он считает, что именно поэтому на праздновании его дня рождения и появился Милованов. Мол, так ОП пытается через СМИ представить все как личный конфликт.

«У меня нет и просто не может быть конфликта с Миловановым. У меня есть конфликт с его хозяевами. Конфликт с руководителями страны по сути их политики», - утверждает Данилюк.

За несколько дней до встречи на дне рождения Данилюк и Милованов уже поссорились в эфире «24 канала».

«Твоя ответственность будет в том, что этот орган возглавит человек, который будет полностью контролируется и давить на бизнес», - выдвинул претензцию Данилюк.

«Саша, от меня так же, как от тебя требовали нострификации, когда я подавался в наблюдательный совет НБУ. И я не вымахивался в Facebook, я пошел, ее сделал, и мой диплом нострифицирован. Да, я тоже бесился», - заявил тогда Милованов.

На что Данилюк назвал тогда его «ручным чиновником» Офиса президента.

«Ручная конкурсная комиссия исключила меня из конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности, которое я придумал, предложил и системно пытался запустить в течение более 10 лет», - сетовал перед этим Александр Данилюк в своем Facebook.

«Речь сейчас не о Данилюке - речь о том, что нас всех имеют за полных дураков! Это не просто профанация вместо конкурса, это позор высшей пробы! И это - разрушение БЭБ с самого его начала», - добавил он.

Данилюк и Милованов ранее считались ключевыми членами команды Зеленского.

Данилюк был одним из первых политиков, которые поддержали Владимира Зеленского еще во время избирательной кампании 2019 года, он летал с ним в Париж на первую международную встречу в составе так называемой «дрим-тим Зеленского».

Впоследствии он получил должность секретаря СНБО, хотя медиа писали, что Александр Данилюк имел значительно больше амбиции.

Проработав в Совбезе несколько месяцев, Данилюк написал заявление об отставке, а затем начал критиковать власть Зеленского.

Милованов был одним из преподавателей в «Школе депутата» в Трускавце для президентской партии «Слуга народа», а затем стал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Однако в марте 2020 Милованова отправили в отставку вместе с премьером Гончаруком.

Позже Милованов стал советником председателя Офиса президента Андрея Ермака.