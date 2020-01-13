После авиакатастрофы рейса PS752 «соответствующие уполномоченные должностные лица» заверили президента Ирана Хасана Роугани и его администрацию, что никто не сбивал украинский самолет, заявил на пресс конференции представитель правительства Ирана Али Раби.

«Нас обвинили во лжи и сокрытии информации, но на самом деле все было не так. То, что я заявлял вечером в четверг (9 января. - Ред.), было основано на наблюдениях относительно широкомасштабной психологической войны, которую ведут против иранского народа Соединенные Штаты, и информации, которая была в администрации, причиной этого несчастного случая не была ракета», - сказал Раби.

По словам представителя иранских властей, несмотря на запросы, военное командование до полуночи с 9 на 10 января отказывалось сообщить правду администрации президента Роугани. Он добавил, что сам президент не знал о реальном положении до полудня 10 января, когда он созвал Верховный национальный совет безопасности. По результатам этого заседания генеральный штаб Вооруженных сил Ирана взял на себя ответственность за трагедию. Соответствующее официальное сообщение обнародовали утром в субботу 11 января.

Представитель правительства также поприветствовал «честность и ответственность» командования штаба Вооруженных сил, который «непременно будет оставаться прозрачным до самого конца».

«К сожалению, задержка и невозможность своевременно распространить информацию относительно несчастного случая нанесла непоправимый вред нашему социальному капиталу», - признал Раби.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.