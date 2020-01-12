Власти Ирана создали специальную рабочую группу для решения консульских вопросов семей жертв авиакатастрофы под Тегераном.

Об этом сообщает иранское информагентство Mehr со ссылкой на заявление представителя МИД страны Аббаса Мусави.

Рабочая группа, по его словам, была создана в одном из департаментов иранского МИД. Ей было поручено немедленно начать заниматься вопросами, поступающими от семей жертв трагедии.

Мусави также выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

10 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.