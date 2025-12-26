«Батьківщина» не дозволить ввести ПДВ для ФОПів

Партія «Батьківщина» зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає запровадження мораторію на підвищення або введення будь-яких нових податків для фізичних осіб-підприємців. Окрім цього, політична сила ініціює петицію до президента України з вимогою не допустити запровадження нових податкових навантажень для малого бізнесу.

Про це повідомила лідерка партії Юлія Тимошенко.

«Я прошу позачергово поставити наш законопроєкт про введення мораторію на підвищення або введення будь-яких нових податків для ФОПів і на розгляд в комітеті, і на голосування в Верховній Раді. Ми будемо з наступного сесійного тижня вимагати, щоб він був невідкладно ухвалений», – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона застерегла, що заплановане урядом запровадження податку на додану вартість для ФОПів може мати критичні наслідки для економіки країни, зокрема призвести до масового закриття малого бізнесу та знищення середнього класу.

«Якщо, не дай Боже, буде введений податок на додану вартість на ФОПів, то один мільйон 770 тисяч ФОПів просто припинять існувати. Вони припинять себе забезпечувати їжею, комунальними послугами, оплатою послуг охорони здоров’я. Фактично зруйнується життя всього середнього класу країни», – додала лідерка «Батьківщини».

Заступник голови Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Валерій Дубіль, зі свого боку, наголосив, що бюджетні проблеми держави не можна вирішувати за рахунок людей, які самостійно створюють робочі місця та забезпечують себе роботою.

«ФОПи — не олігархи і не “сіра зона”. Це середній клас, який держава має захищати, а не душити податками: вони – основа економіки, і вони чи не найактивніше підтримують армію та волонтерів зі своїх доходів».

Юлія Тимошенко також повідомила, що за допомогою петиції команда «Батьківщини» має намір переконати президента України відмовитися від ідеї підвищення або запровадження нових податків для ФОПів. У разі ухвалення відповідного законопроєкту у парламенті партія закликатиме главу держави підписати його.