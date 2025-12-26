﻿
Полiтика

«Батьківщина» не дозволить ввести ПДВ для ФОПів

«Батьківщина» не дозволить ввести ПДВ для ФОПів

Партія «Батьківщина» зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає запровадження мораторію на підвищення або введення будь-яких нових податків для фізичних осіб-підприємців. Окрім цього, політична сила ініціює петицію до президента України з вимогою не допустити запровадження нових податкових навантажень для малого бізнесу.

Про це повідомила лідерка партії Юлія Тимошенко.

«Я прошу позачергово поставити наш законопроєкт про введення мораторію на підвищення або введення будь-яких нових податків для ФОПів і на розгляд в комітеті, і на голосування в Верховній Раді. Ми будемо з наступного сесійного тижня вимагати, щоб він був невідкладно ухвалений», – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона застерегла, що заплановане урядом запровадження податку на додану вартість для ФОПів може мати критичні наслідки для економіки країни, зокрема призвести до масового закриття малого бізнесу та знищення середнього класу.

«Якщо, не дай Боже, буде введений податок на додану вартість на ФОПів, то один мільйон 770 тисяч ФОПів просто припинять існувати. Вони припинять себе забезпечувати їжею, комунальними послугами, оплатою послуг охорони здоров’я. Фактично зруйнується життя всього середнього класу країни», – додала лідерка «Батьківщини».

Заступник голови Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Валерій Дубіль, зі свого боку, наголосив, що бюджетні проблеми держави не можна вирішувати за рахунок людей, які самостійно створюють робочі місця та забезпечують себе роботою.

«ФОПи — не олігархи і не “сіра зона”. Це середній клас, який держава має захищати, а не душити податками: вони – основа економіки, і вони чи не найактивніше підтримують армію та волонтерів зі своїх доходів».

Юлія Тимошенко також повідомила, що за допомогою петиції команда «Батьківщини» має намір переконати президента України відмовитися від ідеї підвищення або запровадження нових податків для ФОПів. У разі ухвалення відповідного законопроєкту у парламенті партія закликатиме главу держави підписати його.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

БатьківщинаЮлія Тимошенко
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Вчені встановили зв’язок між сивим волоссям і раком
Здоров'я 26.12.2025 10:52:07
Вчені встановили зв’язок між сивим волоссям і раком
Читати
Вибори і граблі: чи дійсно команда президента Зеленського на низькому електоральному старті
Аналітика 26.12.2025 10:36:08
Вибори і граблі: чи дійсно команда президента Зеленського на низькому електоральному старті
Читати
Багато може вирішитися до Нового року, - Зеленський підтвердив зустріч із Трампом
Головне 26.12.2025 10:32:18
Багато може вирішитися до Нового року, - Зеленський підтвердив зустріч із Трампом
Читати

Популярнi статтi