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Гибель украинского авиалайнера компании МАУ в Иране в январе 2020 года очень похожа на теракт. Создается ощущение, что иранская противовоздушная оборона ожидала именно украинский самолет.

Как пишет Слово и Дело, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии Голосу Америки.

Данилов напомнил, что до атаки и после нее взлетели еще два гражданских самолета - из того же аэропорта и почти по тому же маршруту. Тем не менее, Иран, признавая факт пуска ракет по украинскому авиалайнеру, называет инцидент несчастным случаем.

«У нас сложилось впечатление, что они ждали именно наш самолет. Мы можем это предположить… Должно быть, это был приказ высшего руководства. Ни один оператор не может принять такое решение самостоятельно» - сказал он.

Данилов выразил разочарование в связи с тем, что Иран категорически отказывается сотрудничать в проведении расследования по факту гибели самолета. Кроме того, Тегеран отказывается выплачивать компенсацию родственникам погибших в самолете пассажиров.

Напомним, ранее посольство Украины в Иране на вторую годовщину крушения украинского самолета торжественно открыло вблизи Тегерана Аллею памяти жертв рейса PS752. На ней были высажены 176 деревьев в знак уважения всех погибших в трагедии.

8 января 2020 года ПВО Ирана сбили украинский самолет МАУ, приняв его за враждебный объект. В результате катастрофы погибли 176 человек, находившиеся на борту, среди них – 11 граждан Украины.
ForUm

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