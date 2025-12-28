МАГАТЕ контролює ремонтні роботи біля окупованої Запорізької АЕС

Поблизу тимчасово окупованої Росією Запорізької атомної електростанції розпочалися ремонтні роботи на лінії електропередачі. Їх вдалося стартувати після чергового локального припинення бойових дій, узгодженого за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії.

У МАГАТЕ повідомили, що генеральний директор агентства Рафаель Гроссі подякував обом сторонам за згоду на тимчасове так зване вікно тиші. Воно дало змогу розпочати відновлення передачі електроенергії між розподільчими станціями Запорізької АЕС та Запорізької теплоелектростанції, що має посилити ядерну безпеку об’єкта.

В агентстві також зазначили, що фахівці МАГАТЕ безпосередньо контролюють хід ремонтних робіт. Очікується, що відновлення лінії електропередачі триватиме кілька днів.

Тим часом Міністерство енергетики України рішуче засудило дії Російської Федерації, спрямовані на спроби легітимізувати окупацію Запорізької атомної електростанції. У Міненерго заявили, що так зване ліцензування одного з енергоблоків ЗАЕС є незаконним і не має жодних правових наслідків.