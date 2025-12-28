Зеленський натякнув на можливість важливих рішень до Нового року

Російські війська протягом тижня застосували проти України понад 2,1 тис. ударних безпілотників, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У дописі у Facebook керівник держави наголосив, що нині тривають одні з найактивніших дипломатичних днів року, і до Нового року можуть бути ухвалені важливі рішення, однак їхній результат залежить від міжнародних партнерів України.

За словами Зеленського, лише за останній тиждень Росія випустила по Україні понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіабомб і 94 ракети. Удари були спрямовані проти цивільного населення, енергетичної інфраструктури та об’єктів, які забезпечують нормальне життя в країні.

Президент підкреслив, що ремонтні бригади, енергетики та рятувальники працюють цілодобово, аби відновити пошкоджене енергопостачання та мінімізувати наслідки атак.

Водночас Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, розширення постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони та фіналізації міжнародних кроків, які мають привести до завершення війни і гарантувати безпеку.

Як відомо, президент України разом з українською делегацією прибув до Флориди, де заплановані переговори з президентом США Дональдом Трампом. Після цієї зустрічі Зеленський також має намір продовжити консультації з європейськими партнерами, прем’єр-міністром Канади та генеральним секретарем НАТО.