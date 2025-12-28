Перед Новим роком пасажиропотік через кордон зріс майже на 22 відсотки

Пасажиропотік через український кордон у передостанній, різдвяний тиждень 2025 року з 20 по 26 грудня зріс на 21,9% і сягнув 685 тисяч перетинів. Це призвело до утворення черг на кордонах з Польщею, Угорщиною та Словаччиною, повідомляє Державна прикордонна служба.

За даними відомства, кількість перетинів кордону на виїзд за тиждень зросла до 329 тисяч проти 279 тисяч тижнем раніше. Потік на в’їзд збільшився ще відчутніше — до 356 тисяч із 283 тисяч.

Водночас кількість транспортних засобів, що перетнули кордон, скоротилася до 129 тисяч зі 140 тисяч тижнем раніше. Зменшився і потік автомобілів із гуманітарними вантажами — до 440 проти 516.

Якщо напередодні Різдва в’їзд до України значно переважав виїзд, то з початком шкільних канікул і наближенням Нового року ситуація змінилася. У суботу кількість перетинів на виїзд становила 53 тисячі проти 36 тисяч на в’їзд. Загальний пасажиропотік водночас був нижчим, ніж попередньої суботи, коли кордон перетинали по 62–63 тисячі осіб у кожному напрямку.

Станом на 9:00 неділі черги були відсутні на кордонах з Румунією та Молдовою. На інших напрямках вони зберігалися, але були значно меншими, ніж напередодні Різдва та минулих вихідних.

На польському напрямку найбільше легкових автомобілів очікували проїзду на пункті пропуску «Устилуг» — близько 70. На пунктах «Угринів» і «Краківець» у чергах перебувало по 30 машин, на «Раві-Руській» і «Грушеві» — по 20. Також на «Краківці» накопичилося 25 автобусів, на «Шегинях» — 13.

На кордоні зі Словаччиною на пункті пропуску «Ужгород» очікували 40 легкових автомобілів, на «Малому Березному» — 25. На угорському напрямку найбільша черга була зафіксована на пункті «Тиса» — 15 машин, на «Лужанці» та «Вилку» — по 10.

Загальні показники перетину кордону за цей тиждень дещо перевищили торішні. У аналогічний період минулого року з України виїхали 325 тисяч осіб, в’їхали 332 тисячі, а кількість транспортних засобів становила 117 тисяч. Торік у різдвяний тиждень пасажиропотік зріс на 12,5%, а в новорічний — скоротився на 22,7%.

У Держприкордонслужбі нагадують, що після початку повномасштабної війни відтік населення з України з 10 травня 2022 року змінився припливом, який тривав до 23 вересня того ж року і склав 409 тисяч осіб. Від кінця вересня 2022 року знову фіксувалося переважання виїздів над в’їздами, і до першої річниці вторгнення воно досягло 223 тисяч.

За другий рік повномасштабної війни кількість виїздів з України перевищила кількість в’їздів на 25 тисяч, за третій — на 187 тисяч, а з початку четвертого року — на 176 тисяч.

Як зазначав у березні 2023 року тодішній заступник міністра економіки Сергій Соболев, повернення кожних 100 тисяч українців додому забезпечує приріст ВВП приблизно на 0,5%.

Національний банк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції. Якщо навесні очікував у 2026 році чистий притік 200 тисяч осіб, то нині прогнозує такий самий чистий відтік. Чисте повернення, за оцінками НБУ, розпочнеться лише у 2027 році. Кількість українців, які залишаються за кордоном, регулятор оцінює приблизно у 5,8 млн осіб.

За оновленими даними УВКБ ООН, станом на 11 грудня 2025 року в Європі перебували 5,311 млн українських біженців, а загалом у світі — 5,86 млн. В Україні кількість внутрішньо переміщених осіб, за даними ООН на вересень, зросла до 3,694 млн.