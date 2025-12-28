Джекпот Powerball у 1,817 мільярда доларів виграли напередодні Різдва

У Сполучених Штатах під час різдвяного розіграшу лотереї Powerball один з учасників виграв джекпот у розмірі 1,817 млрд доларів. Виграшний квиток було придбано на автозаправній станції поблизу міста Літл Рок у штаті Арканзас, що поклало край тримісячній серії розіграшів без володаря головного призу.

За інформацією Powerball, цей виграш став другим за величиною джекпотом в історії американських лотерей і найбільшим призом Powerball у 2025 році. Переможець має вибір між поетапною виплатою всієї суми протягом 29 років або одноразовим отриманням близько 834,9 млн доларів до сплати податків.

Джекпот зростав упродовж 46 послідовних розіграшів, у яких жодному з учасників не вдалося вгадати всі шість виграшних чисел. Попередній головний приз Powerball було виграно 6 вересня, коли учасники зі штатів Міссурі та Техас розділили між собою 1,787 млрд доларів.

Організатори лотереї зазначили, що це лише другий випадок, коли джекпот Powerball дістався власнику квитка з Арканзасу. Вперше таке сталося у 2010 році.

Востаннє головний приз Powerball розігрували напередодні Різдва у 2011 році. Загалом чотири рази джекпот цієї лотереї вигравали безпосередньо у день Різдва, востаннє — у 2013 році. Імовірність виграти головний приз становить один шанс на 292,2 млн.

Вартість одного квитка Powerball у США становить 2 долари.