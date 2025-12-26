Генсек НАТО і президент України обговорили безпекові гарантії та підтримку Європи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони скоординували позиції напередодні запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Очікується, що на ній обговорюватимуть можливий план припинення російсько-української війни.

За словами Зеленського, розмова була предметною та позитивною. Українська сторона наголосила на готовності працювати максимально оперативно, щоб у найкоротші терміни підготувати всі необхідні документи. Президент підкреслив, що Україна не була і не буде перешкодою для досягнення миру.

Під час спілкування також ішлося про спільну роботу над гарантіями безпеки та формування узгоджених європейських позицій, які, за словами Зеленського, мають підтримати не лише Україну, а й безпеку всієї Європи. Окремо президент поінформував генсека НАТО про деталі нещодавніх контактів із представниками Дональда Трампа та ключові елементи переговорного процесу.

Раніше Марк Рютте в інтерв’ю німецькому виданню Bild заявив, що не поділяє побоювань щодо можливого згортання підтримки України з боку США чи ослаблення оборони Європи. За його словами, цього року союзники вже запланували постачання допомоги Україні на суму 5 мільярдів доларів, більша частина яких фінансово забезпечена, а робота над підтримкою на наступний рік триває.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що окремі країни готові до участі у військових діях у разі повторного нападу Росії на Україну. Пізніше Рютте обговорив ситуацію довкола України та діяльність так званої Коаліції охочих із президентом Франції Емманюелем Макроном.