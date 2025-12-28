Трамп заявив, що Зеленський і Путін хочуть завершити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що як українське, так і російське керівництво зацікавлені у завершенні війни, водночас Сполучені Штати не встановлюють жодних часових рамок для досягнення миру. Про це він повідомив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Мар а Лаго.

Трамп охарактеризував Зеленського як «дуже хороброго» і відзначив стійкість українського народу. Він також висловив сподівання, що проведена зустріч була продуктивною.

За словами американського президента, переговорний процес перебуває на завершальній стадії. Водночас він застеріг, що або війна закінчиться найближчим часом, або може затягнутися на тривалий період із новими багатомільйонними жертвами. При цьому Трамп наголосив, що США не висувають дедлайнів щодо завершення бойових дій.

Трамп також заявив, що і Володимир Зеленський, і лідер РФ Владімір Путін, за його словами, прагнуть укласти мирну угоду. Він додав, що російська територія також зазнає ударів з боку України.

Коментуючи питання гарантій безпеки для України, президент США зазначив, що майбутня угода буде «сильною», однак деталей не розкрив. За його словами, формат безпекових гарантій ще остаточно не визначений, але відповідна угода обов’язково буде укладена.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що під час зустрічі з американським президентом планується обговорити питання гарантій безпеки для України, а також територіальні аспекти врегулювання війни.

Перед зустріччю з українським лідером Дональд Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним, яку охарактеризував як «гарну та дуже продуктивну». У Кремлі водночас заявили, що американський президент нібито погодився з тим, що перемир’я може призвести до затягування війни.