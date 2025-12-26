Колектив Аптечної мережі 9-1-1 відзначено за внесок у розвиток фармацевтичної галузі в умовах війни

Напередодні новорічних свят трудовий колектив Аптечної мережі 9-1-1 отримав подяку Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука за значний внесок у забезпечення розвитку фармацевтичної галуз та за вагомі трудові здобутки в умовах воєнного часу.

Це визнання — результат щоденної роботи тисяч фармацевтів, які з перших днів повномасштабного вторгнення фактично опинилися на власному професійному фронті. Попри обстріли, окупацію, дефіцит ліків і зруйновану логістику, аптеки мережі продовжували працювати там, де для багатьох інших це стало неможливим.

За час повномасштабної війни понад 120 аптек мережі були знищені або серйозно пошкоджені, сотні закладів і працівників опинилися на тимчасово окупованих територіях. Водночас фармацевти виходили на роботу під обстрілами, добиралися пішки через зруйновані міста, мешкали в підвалах аптек разом із дітьми, щоб не залишати пацієнтів без життєво необхідних препаратів.

Окремим викликом став дефіцит лікарських засобів у перші місяці війни. Фармацевти та завідувачі аптек власноруч вибудовували альтернативні логістичні маршрути, перевозили ліки з зачинених закладів у працюючі, часто — під обстрілами. Значну роль відіграв заздалегідь сформований товарний запас на харківському складі мережі, що дозволив уникнути гуманітарної катастрофи в низці регіонів.

Сьогодні Аптечна мережа 9-1-1 залишається однією з небагатьох, що системно працює поблизу лінії фронту. У багатьох прифронтових населених пунктах саме ці аптеки є єдиним місцем, де пацієнти можуть отримати лікарські засоби, зокрема за програмою «Доступні ліки».

Подяка від керівництва парламенту стала символічним, але важливим знаком поваги до професії фармацевта — як до невід’ємної складової системи охорони здоров’я, що вистояла і продовжує працювати в умовах повномасштабної війни.