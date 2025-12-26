Зеленський назвав безпеку ключовою умовою для проведення виборів

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання безпеки є визначальним для організації будь-якого голосування в Україні, зокрема виборів або референдуму. Про це він сказав 26 грудня, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами керівника держави, сигнали щодо активізації теми виборів надходили з боку США, однак безпековий фактор залишається першочерговим. Зеленський наголосив, що наявність або зміна законодавчих механізмів є важливими, але другорядними порівняно з гарантіями безпеки.

Він зазначив, що у разі проведення референдуму вимоги залишаються такими самими, як і для виборів. Йдеться насамперед про можливість убезпечити громадян і сам процес голосування в умовах війни.

Зеленський також заявив, що існують питання, рішення щодо яких не можуть ухвалюватися одноосібно, навіть президентом. За його словами, у 20-пунктному плані мирного врегулювання розглядається можливість проведення референдуму щодо найбільш чутливих питань, відповідь на які може дати лише народ України.

Раніше цього тижня президент повідомив, що мирна угода з 20 пунктів може бути винесена на ратифікацію Верховної Ради або на всеукраїнський референдум. Він також допустив можливість проведення референдуму одночасно з президентськими виборами.

На початку грудня президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico заявив, що в Україні, на його думку, слід провести президентські вибори, і висловив твердження, що влада нібито використовує війну як привід для їхнього відтермінування. Після цього Зеленський заявив, що готовий до виборів і закликав США сприяти забезпеченню безпеки для їх проведення.

Раніше Трамп також публічно закликав до виборів в Україні і вживав образливі формулювання на адресу президента, які згодом не повторював. Аналогічні твердження про нібито нелегітимність української влади систематично поширюють президент РФ Володимир Путін та інші російські посадовці.

19 грудня на пресконференції в Москві Путін заявив, що Росія нібито готова «подумати» про гарантії безпеки у разі проведення виборів в Україні, зокрема про утримання від ударів у день голосування. Водночас він зазначив, що припинення вогню для цього не є необхідним.

В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан, під час якого проведення виборів заборонене законом.