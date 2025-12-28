Померла легенда французького кіно Бріжит Бардо

У віці 91 року померла французька акторка, фотомодель і співачка Бріжит Бардо. Про це повідомили Le Monde та BFMTV.

Бріжит Бардо народилася в Парижі 1934 року і спочатку мріяла про кар’єру балерини. Після появи на обкладинці журналу Elle на неї звернув увагу режисер Марк Аллегре, і вже у 18 років вона дебютувала в кіно у фільмі 1952 року.

Справжня слава прийшла у 1956 році після виходу стрічки «І Бог створив жінку», знятої її тодішнім чоловіком, режисером Роже Вадимом. Фільм миттєво зробив Бардо світовою зіркою та одним із головних секс-символів 1950-х років.

Згодом акторка зіграла в низці успішних картин, зокрема «У разі нещастя», «Парижанка», «Бабетта йде на війну». Вона стала однією з найвпливовіших постатей повоєнного європейського кіно.

Попри те що в консервативній Франції Бардо сприймали як символ жіночої емансипації, сама вона не ототожнювала себе з цим образом. Акторка неодноразово заявляла, що просто жила так, як хотіла, і не вважала свою поведінку скандальною.

Бріжит Бардо була однією з перших акторок, які з’явилися оголеною на екрані, чим суттєво вплинула на лібералізацію кінематографа. У 1970 році її обрали моделлю для погруддя Маріанни — офіційного символу Французької Республіки. Її стиль і образ мали значний вплив на моду та уявлення про жіночу сексуальність.

Окрім кіно, Бардо займалася музикою і записала кілька популярних пісень, серед яких Harley Davidson, Bonnie and Clyde та La Madrague.

На початку 1970-х років її кар’єра пішла на спад. Вона відмовлялася від пропозицій Голлівуду, а у 1975 році остаточно завершила кінокар’єру, зізнаючись пізніше, що слава стала для неї обтяжливою і позбавляла свободи.

Після цього Бардо присвятила себе захисту прав тварин. Вона домоглася заборони торгівлі хутром морських котиків у багатьох країнах, виступала проти забою худоби без оглушення у Франції, а також ініціювала кампанії проти полювання з гончими та покидання тварин.

Політичні погляди Бардо з роками радикалізувалися. У 1993 році вона вийшла заміж за Бернара д’Ормаля, радника лідера ультраправого «Національного фронту» Жан-Марі Ле Пена, підтримувала Марін Ле Пен і публічно висловлювалася на її підтримку.

У 1999 році акторка заявляла про своє захоплення рашистським ватажком Владіміром Путіним, а у 2004 році була засуджена у Франції за расистські публікації про іммігрантів і мусульман.

Примітно, що лише минулого місяця Бріжит Бардо була змушена особисто спростовувати чутки про власну смерть. У мережі поширилися фейкові повідомлення, зокрема від французького інфлюенсера AQABABE, який стверджував, що акторка нібито померла після тривалої хвороби. Тоді 91-річна Бардо вийшла на зв’язок у соцмережі X, заявивши, що з нею все гаразд і вона не має наміру «залишати цей світ».