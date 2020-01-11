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Украинские эксперты продолжают работу на месте крушения самолета МАУ в Иране. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был сбит. Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины», – написал он.

По словам Гончарука, украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией. Они уже совместно с Организацией гражданской авиации Ирана осмотрели найденные «черные ящики» и место хранения части фрагментов самолета.

Также, он сообщил, что была осуществлена раскладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800. Собраны ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе. В субботу утром электронная ДНК формула направлена украинским экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране.

«Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины», – подытожил он.
Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

10 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.
ForUm

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