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Украинские специалисты экспертной и поисково-спасательной групп будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в катастрофе самолета рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в аэропорту Тегерана, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и «Международных авиалиний Украины». Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе», - отметил Зеленский.

По словам главы государства, также проводятся постоянные консультации с иностранными партнерами Украины с целью установления причин трагедии.

«Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу», - подчеркнул президент.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Кабинет Министров принял решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран. 
ForUm

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