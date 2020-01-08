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Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране прервал поездку в Оман.

«Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев», - сообщили в Офисе президента.

Напомним, украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января, вскоре после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни в столице Ирана. 

Иранские СМИ сообщают, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Глава управления по чрезвычайным ситуациям Ирана Пир Хоссейн Куливанд заявил, что никто из людей, находившихся на борту самолета, не выжил.

5 января в ОП подтвердили, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.
ForUm

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