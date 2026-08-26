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Іран та Оман домовилися разом очистити від мін Ормузьку протоку

Іран та Оман домовилися разом очистити від мін Ормузьку протоку

Іран та Оман обговорили створення спільного тимчасового коридору через Ормузьку протоку та домовилися разом очистити її від мін.

Домовленість обговорили міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді та його іранський колега Аббас Арагчі під час зустрічі в Тегерані. Запропонований коридор має тимчасово відновити безпечний рух суден через протоку, повідомляє Reuters.

Технічні переговори продовжаться. Сторони планують погодити постійний маршрут, майбутню систему управління протокою, обмін інформацією та правила надання навігаційних і безпекових послуг.

До початку війни в лютому через Ормуз проходила п'ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Відтоді більша частина судноплавства протокою зупинилася.

Небезпека для суден зберігається. У вівторок невідомий снаряд уразив нафтовий танкер за 17 км від оманського Аш-Шіша біля входу в протоку. Удар пошкодив машинне відділення та позбавив судно ходу, екіпаж не постраждав.

Фото: solar-system.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ІранОманОрмузька протока
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