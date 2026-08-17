Трамп вже загрожує розбомбити Оман, якщо він перешкоджатиме в Ормузькій протоці

Президент Дональд Трамп заявив, що США розбомблять Оман, якщо він стане на заваді вирішенню конфлікту з Іраном в Ормузькій протоці. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

«Якщо Оман буде заважати, ми їх розбомбимо до біса», – зауважив Трамп.

Зазначається, що в Ірані минулого тижня заявили про переговори з Оманом щодо того, як знову відкрити Ормузьку протоку.

Серед іншого Трамп підтвердив, що його адміністрація встановила прямий канал зв'язку з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), але заявив, що не поспішає завершувати конфлікт між США та Іраном.

«Вони добре грають у покер, але вони вмирають. У мене немає графіка (завершення конфлікту – ред.). Я не поспішаю», – додав Трамп.

КВІР є найрадикальнішою фракцією в Тегеранському режимі і, як повідомляється, саботував попередні переговори зі США.

ForUA нагадує, заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що Тегеран збереже контроль над Ормузькою протокою і жодна країна не зможе захопити цей стратегічний водний шлях ні силою, ні тим більше твітом чи наказами.