Український спортсмен оскандалився в Омані через жорстоку витівку

Український спортсмен Вадим Олійник потрапив у скандал в Омані після того, як у мережі поширилися фотографії, на яких він та його партнерка Олена Кравченко по черзі сидять на панцирі морської черепахи.

Кадри викликали хвилю обурення в соцмережах. На ситуацію також відреагувало Управління з охорони навколишнього середовища Оману, яке заявило про вжиття щодо українця юридичних заходів. В оманському відомстві зазначили, що така поведінка суперечить місцевому законодавству та правилам захисту дикої природи. Які саме заходи застосували до Олійника, не уточнюється. «Управління наголошує, що не допускатиме жодних дій, які завдають шкоди дикій природі та її природним середовищам існування», — заявили представники відомства.

Після розголосу Олійник записав відео з вибаченнями. Спортсмен заявив, що не хотів завдати тварині болю та пояснив свої дії тим, що його «ввели в оману».

«Я не бачив правил. Я зробив помилку, і я шлю свої вибачення кожному», — сказав Олійник.

У своїх вибаченнях спортсмен заявив, що не хотів завдавати їй болю, однак не пояснив, чому можливість травмувати або спричинити дискомфорт тварині не зупинила йог

Автор проєкту Biologicamente стверджував, що українець та його партнерка перебували на території разом із волонтерами природоохоронної організації, яка займається моніторингом відкладання яєць морськими черепахами в Омані. За його словами, саме ці люди могли дозволити туристам сісти на тварину.

Морські черепахи в Омані перебувають під державною охороною. Відвідувачам природоохоронних територій заборонено турбувати черепах, які гніздяться, наближатися до їхніх гнізд, торкатися яєць, збирати або переміщувати їх. Туристам також рекомендують дотримуватися безпечної дистанції, не використовувати яскраве світло та спалах під час спостереження за тваринами.

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