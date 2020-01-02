Представители семей героев Небесной сотни обратились в ГПУ и комиссию по утверждению на административные должности с требованием замены состава прокуроров по делу бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийствах на Майдане.

Об этом сообщила адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.

«Вчера под елку общественная организация «Семья Героев Небесной Сотни» обратилась в ГПУ и комиссию по утверждению на административные должности – потому что вдобавок к освобождению обвиняемых, мы при рассмотрении ходатайства в апелляционном суде еще и потеряли в полном составе обвинения. Прокуроров, которые должным образом представляли обвинение по делу все эти годы – Алексей Донской, Игорь Земсков, Янис Симонов и остальные группы, которые не ходили в суд, но также осуществляли важную работу по подготовке к судебным заседаниям, сбору доказательств и т.д., выбросили из дела и заменили на марионеточных прокуроров. Адвокатская совещательная группа полностью поддерживает требования пострадавших и также обращается к ГПУ и комиссии», - написала она в Facebook.

Адвокат отметила, что 2 января должны проходить собеседования по утверждению на административные должности как прокуроров с прошлой группы прокуроров, исключенных из дела, так и представителей новой группы прокуроров.

«Это безобразие могут закрепить – завтра проходят собеседования на утверждение на админдолжностях «новых-старых» прокуроров. Поэтому очень прошу, оторваться от оливье и распространить это обращение или передать членам комиссии лично. Это очень важно донести до комиссии прямо сейчас», - написала Закревская.

«Мы имеем обоснованные опасения, что полностью законная и обоснованная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова по данному делу и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания ненерального прокурора станет основанием для преследования указанных прокуроров, для мести им со стороны руководства Генеральной прокуратуры, которое является одновременно и членами комиссии, которая будет утверждать в должности – то есть очевидно имеют конфликт интересов. Такой местью может быть – неутверждение на административной должности, лишение премий, привлечение к дисциплинарной ответственности и т.д.», - подчеркнула адвокат.

Представители пострадавших просят комиссию утвердить на административных должностях Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова, а также не утверждать Сергея Куцого на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах.

От генпрокурора Рябошапки требуют отстранить от участия в уголовных процессах по делам Майдана и перевести из Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах Александра Шевеленко, Сергея Куцого и Дениса Субботина, а также уволить

с должности руководителя департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах Виктора Мисяка, объявить открытый конкурс на эту должность.

Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных – журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Полный список освобожденных.

Украина отдала боевикам 127 человек, среди них экс-беркутовцы, еще 17 отказались участвовать в обмене.