В рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину из ОРДЛО вернулись 12 пленных военных. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Наши военнопленные вернулись домой. Некоторые из них годами ждали возможности ступить на родную землю и обнять близких. В частности, освобождены: Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Роман Фурсов, Богдан Панюшенко, Сергей Глондар, Александр Кореньков, Василий Жемелинский, Владимир Воскобойник, Борис Пундор, Ким Доланов, Александр Геймур», - написала она.

Как сообщал ForUm, 29 декабря в Украину из ОРДЛО вернулись 76 человек. Среди освобожденных – журналист Станислав Асеев.

23 декабря во время трехсторонних переговоров Киев и «ЛДНР» достигли договоренности относительно обмена в формате «всех установленных на всех установленных». Около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО.