Миссия ООН по правам человека в Украине считает, что участие пяти бывших «беркутовцев» в обмене удерживаемыми лицами усложнит расследование дел Майдана.

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине приветствует одновременное освобождение содержащихся под стражей лиц, состоявшееся 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области», - говорится в сообщении ведомства.

«В то же время мы разделяем беспокойство жертв и родственников погибших на Майдане. Передача пяти сотрудников спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014, на территорию, контролируемую самопровозглашенными «республиками», существенно усложнит правосудие и соблюдение прав жертв на справедливость. Ранее, по этому же делу, усилия Генеральной прокуратуры заочно привлечь к ответственности других сотрудников «Беркута», которые бежали из страны, оказались безрезультатными», - напомнили в Миссии.

Отмечается, что во время парижского саммита «нормандской четверки» было достигнуто понимание о предоставлении международным организациям «полного и безусловного доступа ко всем задержанным». Миссия надеется, что такой доступ на территории, контролируемой самопровозглашенной «Донецкой народной республикой» и самопровозглашенной «Луганской народной республикой» будет предоставлен в ближайшее время.

Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных – журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Полный список освобожденных.

Украина отдала боевикам 127 человек, еще 17 отказались участвовать в обмене.