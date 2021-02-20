В честь погибших участников Революции достоинства 2013—2014 годов 20 февраля установлен День Героев Небесной Сотни. Семь лет назад в этот день произошли переломные события, предрешившие исход революции и вынудившие президента-диктатора Виктора Януковича бежать. Свои жизни 20 февраля 2014 года отдали 48 протестующих; всего в списках Героев Небесной Сотни — 107 человек.

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в субботу, 20 декабря, в День памяти Героев Небесной Сотни почтили подвиг участников Революции достоинства в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

«Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины» - отметил Зеленский.

Президентская чета также сделала первый удар в Колокол достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной Сотни.

Колокол достоинства был изготовлен по поручению главы государства с целью чествования подвига Героев. На памятнике размещена надпись «Слава Украине! Небесной Сотне слава!». Колокол установлен и открыт на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в центре столицы.

В день рождения каждого Героя Небесной Сотни в полдень перед Колоколом достоинства устанавливается портрет погибшего и раздается памятный звон.

Персональное почтение памяти каждого Героя является важной частью общественной памяти о событиях Революции достоинства.