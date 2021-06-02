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Святошинский районный суд Киева дал разрешение на заочное судопроизводство по трем экс-беркутовцам, обвиняемым по делу расстрелов людей на Майдане во время Революции достоинства. Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которых ранее обменяли в рамках большого обмена с боевиками.

Об этом шла речь на заседании суда 2 июня, передает hromadske.

Об суд над подозреваемыми просил прокурор Игорь Земсков. На заседании он сообщил, что Зинченко до сих пор находится в Донецке и поступил на службу в так называемый «1-ый армейский корпус «ДНР».

Также по данным пограничников, Аброськин мог выехать в Россию.

Поэтому прокуратура просила суд разрешить заочный процесс, а также объединить дело этих трех подозреваемых с делом еще двух экс-беркутовцев Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, которых также обменяли, но они впоследствии вернулись в Украину.

Земсков сообщил, что Интерпол отказался разыскивать Зинченко, Аброськина и Янишевского, мотивируя это политическими причинами.

Напомним, Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об объявлении в розыск троих экс-беркутовцев Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, находящихся на оккупированном Донбассе.
ForUm

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