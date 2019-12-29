Первым из самолета вышел Богдан Пантюшенко, который попал в плен во время боев у поселка Спартак вблизи Донецкого аэропорта в январе 2015 года.

У взлетной полосы освобожденных ожидают родственники и близкие, журналисты и официальные лица во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Служба безопасности Украины обнародовала ФИО украинцев, освобожденных в рамках обмена пленными с так называемыми «Л / ДНР».

Списки размещены на сайте СБУ.

«В результате обмена на Родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих (три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года); 64 гражданских (семнадцать из которых содержались с 2015—2016 годов)», — отметили в СБУ.

Напомним, 29 декабря начался обмен пленными между «ЛДНР» и Украиной.