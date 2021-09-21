Согласно процедуре, восстановленный в должности по решению суда экс-беркутовец Дмитрий Страшок должен пройти стажировку в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщил руководитель полиции Киева Иван Выгивский в интервью Цензор.нет.

«Я никому не помогаю избежать ответственности, и его никто не скрывает. Он на судебное заседание, о котором заявляли адвокаты, явился и будет являться на другие. Его восстановили в должности по решению суда, а согласно процедуре такие лица должны пройти стажировку в зоне проведения Операции объединенных сил», - подчеркнул Выгивский.

Ранее ОО «Адвокатская совещательный группа» сообщила, что новый руководитель полиции Киева Иван Выгивский якобы способствует затягиванию рассмотрения дела о нападении на желтый автобус.

По информации активистов, один из подсудимых - действующий боец 2-й роты полка полиции особого назначения Дмитрий Страшок - был отправлен в командировку в Донецкую область на три месяца.

Адвокат Евгения Закревская заявляла, что такая ​​командировка никоим образом не является уважительной причиной для неявки в суд.

По информации активистов, заместитель командира 2-й роты Киевского «Беркута» Олег Святный и 7 его подчиненных - Антон Зазимко, Андрей Прокопенко, Дмитрий Страшок, Максим Терлецкий, Виталий Шаповал, Андрей Шарлай и Игорь Шарлай - обвиняются в превышении власти и незаконном задержании 11 участников Евромайдана - операция по нападению на желтый автобус с последующим жестоким избиением протестующих, а также в фальсификации рапортов, даче заведомо ложных показаний.

Это дело было передано в суд еще 2 августа 2016 года.