Депутаты согласовали окончательную версию законопроекта № 2178−10 о введении в Украине рынка земли.

Парламентский комитет на заседании 28 декабря согласовал все правки ко второму чтению законопроекта № 2178−10 о рынке земли, сообщил у себя в Facebook советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак.

«Только что аграрный комитет рассмотрел и одобрил окончательную версию ко второму чтению законопроекта № 2178−10 о внедрении рынка земли. Преград для голосования в сессионном зале уже не осталось», — написал Мушак.

Напомним, что 13 декабря депутаты одобрили в первом чтении законопроект о снятии моратория на продажу земли. Президент Зеленский инициировал уменьшение нормы концентрации земли «в одни руки» до 10 тыс гектар.

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от «Слуги народа» о продаже сельскохозяйственной земли.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.

Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.

Согласно ноябрьскому опросу «Центра Разумкова», 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.