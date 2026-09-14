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Українські АЗС запускають нову систему раннього попередження

Українські АЗС запускають нову систему раннього попередження

Українські автозаправні станції почали тестувати систему раннього попередження про наближення російських безпілотників. Технологія має завчасно інформувати операторів АЗС про можливу загрозу та дати персоналу більше часу для реагування, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, система визначатиме напрямок руху російського дрона та передаватиме відповідну інформацію операторам автозаправної станції. Якщо безпілотник прямуватиме в бік об'єкта, персонал зможе завчасно відреагувати на небезпеку.

Наразі технологію тестують саме на автозаправних станціях. Надалі її планують масштабувати та підключати до системи інші види бізнесу. Необхідність такого рішення пов'язана з тим, що російські війська останнім часом дедалі частіше атакують українські АЗС безпілотниками. Завчасне отримання інформації про наближення дрона має допомогти персоналу швидше реагувати на загрозу.

Як повідомляло раніше ForUa, російський дрон атакував АЗС у Києві.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

АЗСзахистдронисистема попередження
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