У Києві БПЛА влучили в АЗС і складські приміщення

Уночі 15 вересня Київ зазнав атаки російських безпілотників. У місті зафіксували влучання у двох районах столиці.

У Дарницькому районі російський БпЛА влучив в автозаправну станцію. На місце направили екстрені служби.

В Оболонському районі, за попередньою інформацією, зафіксували влучання у складські приміщення.

За даними Повітряних сил, під час атаки один із реактивних безпілотників пролітав над центральною частиною Києва та рухався у північному напрямку. Ще кілька БпЛА перебували в районі Козина та прямували в бік Чабанів.

Також реактивний безпілотник зафіксували на півночі Чернігівської області. Він рухався курсом на Київщину. Ще один ударний БпЛА перебував західніше Козятина на Вінниччині та рухався в напрямку Житомирської області.

Водночас російська тактична авіація здійснила пуски керованих авіаційних бомб по Запорізькій області.

Як повідомляло раніше ForUa, у двох районах Києва зафіксовано влучання в АЗС.