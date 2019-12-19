В течение 18-19 декабря стоимость бензинов и дизтоплива на заправках снизилась на 10-40 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.

На АЗС WOG топливо подешевело на 20 коп./л, до А-92 – 28,69 грн/л, А-95 – 29,69 грнл, ДТ – 28,69 грн/л. В сети Parallel цены снизились на 40 коп./л, до А-92 – 28,49 грн/л, А-95 – 29,49 грн/л, ДТ – 28,49 грн/л. На стациях оператора AMIC цены снизились на 20-30 коп./л, до А-92 – 26,99 грн/л, А-95 – 27,99 грн/л, ДТ – 26,99 грн/л. На 30 коп./л цены понизили Glusco: А-92 – 26,95 грн/л, А-95 – 27,95 грн/л, ДТ – 26,95 грн/л. В сети UPG цены на бензин снизились на 20 коп./л, до А-92 – 25,80 грн/л, А-95 – 26,80 грн/л.

Также снижение было зафиксировано на KLO, «Катрал», «Укр-Петроль», Mango, Ultra и др.

Напомним, 5 декабря Антимонопольный комитет направил крупным сетям АЗС обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на бензин и дизельное топливо.

В течение 1-12 декабря стоимость бензинов и ДТ на заправках в Украине снизилась на 20-80 коп./л.