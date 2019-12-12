В течение 1-12 декабря стоимость бензинов и ДТ на заправках в Украине снизилась на 20-80 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.

На АЗС операторов OKKO и WOG все бензины и ДТ, в несколько этапов по 10-30 коп./л, подешевели на 80 коп./л, до: А-92 – 28,99 грн/л, А-95 – 29,99 грн/л, ДТ – 28,99 грн/л.

За отчетный период операторы SOCAR, Shell, Parallel, Glusco, KLO снизили цены на 20-60 коп./л. При этом, по состоянию на 12 декабря, самые высокие цены среди сетевых ритейлеров на АЗС SOCAR в Киеве: А-92 – 29,49 грн/л, А-95 – 30,99 грн/л, ДТ – 29,49 грн/л.

Отметим, что на АЗС UKRNAFTA и станциях сетей управляеммых ГК «Приват» – Avias, ANP и др., стоимость топлив не изменялась: А-92 – 27 грн/л, А-95 – 28 грн/л, ДТ – 28 грн/л.

Добавим, что в нижнем ценовом сегменте цены на топливо варьируются в пределах 24-25 грн/л за А-92, 25-26,50 грн/л за А-95, и 23,90-25 грн/л за дизельное топливо.

По состоянию на 12 декабря средняя стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине составляет: А-92 – 27,32 грн/л, А-95 – 28,45 грн/л, ДТ – 27,73 грн/л.

Напомним, 5 декабря Антимонопольный комитет направил крупным сетям АЗС обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на бензин и дизельное топливо.