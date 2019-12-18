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Киевский апелляционный суд 18 декабря сообщил о переносе на 8 января 2020 года рассмотрение апелляции стороны защиты относительно назначенного круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, сообщает Радио Свобода.

Суд заявил, что не получил все необходимые документы.

Сторона защиты Дугарь утверждает, что такое решение было принято, чтобы «погасить негатив».

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.
ForUm

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