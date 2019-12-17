Подозреваемый в деле о закупке некачественных бронежилетов генерал-майор, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко считает, что уголовное производство против него заказал один из производителей.



Об этом он заявил журналистам после внесения залога и выхода из СИЗО, сообщает УНИАН.

По словам Марченко, он ранее получал предложение внести залог, однако «не имел морального права воспользоваться этим», поскольку его подчиненные содержались под стражей. Также он добавил, что не имел отношения к закупке бронежилетов, а лишь осуществлял контроль их качества. Кроме того, Марченко заявил, что дело против него полностью сфальсифицировано. Отвечая на вопрос журналистов о причинах фальсификации производства, он предположил, что таким образом отстаивались интересы “одного из производителей”. Также Марченко добавил, что его держали под стражей с целью психологического давления.



Как сообщалось, 26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идет о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. «Три из пяти бронежилетов простреливаются», - заявил Труба.

В конце июня Государственное бюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.

В июле ГБР обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар, при этом зная, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.

В начале ноября следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, что привело к закупке 11 тыс. некачественных бронежилетов.

Печерский суд Киева 11 ноября арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

17 декабря пятый президент Украины Петр Порошенко внес за него залог в сумме 19 миллионов гривен. В тот же лень Марченко вышел из СИЗО.