﻿
Економіка

У Кабміні перерахують прожитковий мінімум

У Кабміні перерахують прожитковий мінімум

У Кабміні готують зміни до системи розрахунку прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум в Україні за проєктом бюджету на 2026 рік становитиме 3209 гривень на одну особу. Він використовується як розрахункова величина для визначення інших соціальних виплат, повідомляє "РБК-Україна".

Уряд спільно з Міністерством соціальної політики працює над осучасненням прожиткового мінімуму. Планується його "відв’язати" від невластивих доплат і зробити достатнім та зрозумілим показником, який реально відображатиме рівень життя.

"Ми сподіваємося на те, що ви підтримаєте зазначений законопроєкт, і ми, як уряд, готові доучитися. З боку Міністерства фінансів буде максимальна підтримка щодо цього", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Марченко підкреслив, що підвищення прожиткового мінімуму є пріоритетом для уряду.

"Ми працюємо на те, щоб постійно збільшувати прожитковий мінімум", - додав він.

Нагадаємо, Україна отримала 1 млрд євро від ЄС.

Фото: osoby.com.ua.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

грошіУкраїнаМарченкопрожитковий мінімум
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Наслідки нічного обстрілу Києва: уламки російського дрона зачепили ключові маршрути транспорту
Головне 19.09.2025 08:14:46
Наслідки нічного обстрілу Києва: уламки російського дрона зачепили ключові маршрути транспорту
Читати
Трамп переклав відповідальність за завершення війни в Україні на Європу
Головне 19.09.2025 07:53:17
Трамп переклав відповідальність за завершення війни в Україні на Європу
Читати
Кільце загрози стискається: на українців очікують ще частіші тривоги
Головне 19.09.2025 07:15:39
Кільце загрози стискається: на українців очікують ще частіші тривоги
Читати

Популярнi статтi