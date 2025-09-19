У Кабміні перерахують прожитковий мінімум

У Кабміні готують зміни до системи розрахунку прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум в Україні за проєктом бюджету на 2026 рік становитиме 3209 гривень на одну особу. Він використовується як розрахункова величина для визначення інших соціальних виплат, повідомляє "РБК-Україна".



Уряд спільно з Міністерством соціальної політики працює над осучасненням прожиткового мінімуму. Планується його "відв’язати" від невластивих доплат і зробити достатнім та зрозумілим показником, який реально відображатиме рівень життя.

"Ми сподіваємося на те, що ви підтримаєте зазначений законопроєкт, і ми, як уряд, готові доучитися. З боку Міністерства фінансів буде максимальна підтримка щодо цього", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.



Марченко підкреслив, що підвищення прожиткового мінімуму є пріоритетом для уряду.

"Ми працюємо на те, щоб постійно збільшувати прожитковий мінімум", - додав він.

