Україна хоче, щоб міжнародні партнери фінансували зарплати військових

Уряд веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо залучення їх коштів для фінансування сектору безпеки та оборони.

"Ми переконуємо партнерів спрямовувати ресурси не лише на громадянські потреби, а й сектор безпеки та оборони", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.



Він зазначив, що це один із ключових пріоритетів, які президент поставив перед урядом: знайти надійні джерела покриття оборонних витрат у середньостроковій перспективі, повідомляє "Економічна правда".



Міноборони вже підготувало попередні розрахунки: визначено кількість військовослужбовців, необхідних після завершення активної фази війни, та обсяги фінансування за категоріями. Ці дані стануть основою для спільних дій уряду та міжнародних партнерів.



Залучення таких коштів може стати частиною пакету гарантій безпеки України.



"Є готовність та розуміння, що це питання буде вирішено. Сподіваюся, скоро зможемо говорити про конкретні домовленості", - підсумував міністр.

Нагадаємо, у Єврокомісії знайшли спосіб передати Україні заморожені російські активи.

Фото: Новинарня.