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Олигарх Игорь Коломойский выиграл суд у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой по делу о защите его чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на решение суда.

«Иск Коломойского Игоря Валерьевича к Гонтаревой Валерии Алексеевной, Общества с ограниченной ответственностью «Киевский институт проблем управления имени Горшенина» о защите чести, достоинства и деловой репутации - удовлетворить в полном объеме», - говорится в постановлении Шевченковского районного суда г. Киева за 30 марта.

«Признать недостоверной и такой, что нарушает личные неимущественные права Коломойского Игоря Валерьевича информацию, распространенную 18 сентября 2019 на сайте lb.ua по адресу в сети Интернет https://lb.ua/news/2019/09/18/ 437580_valeriya_gontareva_vsya_brigada.html в интервью Гонтаревой под заголовком: «Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся (...)», - постановил суд.

Также суд решил взыскать с Института Горшенина и Гонтаревой в равных долях в пользу Коломойского судебный сбор в размере 2305,20 грн.

Напомним, экс-глава Нацбанка осенью 2018 покинула Украину и находится в Лондоне. В ночь на 17 сентября 2019 дом Гонтаревой под Киевом подожгли. Экс-глава НБУ связала это с еще двумя инцидентами, которые произошли раньше: ДТП, в котором ее сбила машина и поджогом автомобиля ее невестки в Киеве.
ForUm

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