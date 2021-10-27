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Команда «Квартала 95» вряд ли понимала, что участвует в какой-то противозаконной деятельности, когда получала деньги от «Приватбанка», считает экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода, комментируя расследование об оффшорах Владимира Зеленского и его команды.

«Что касается отмывания 40 миллионов долларов через счета компании – это очень интересный момент, и мне трудно сказать, прошли эти деньги как отмывание денег, получила ли эти деньги компания за какой-то продакшн, и компания не знала, что это были грязные деньги. Но показывающие документы свидетельствуют о том, что это факт и транзакции были, и ворованные деньги «Приватбанка» таки прошли через компанию «Квартала 95». Знала ли сама команда, что эти деньги были украдены? Я сомневаюсь, что она знала и намеренно это делала. Но это мои предположения», – сказала Гонтарева.

В целом же упрекать Зеленского в том, что он вел бизнес с помощью оффшорных компаний, не стоит, считает она.

«На СНБО я говорила, что нам нужно делать налоговую амнистию. Весь крупный и средний бизнес нашей страны давным-давно не только был закредитован из-за границы, но и имел корпоративную структуру, основанную на зарубежных компаниях. Они были не одиноки («Квартал 95» – ред.), так работал весь бизнес в стране. И это нужно было менять. Поэтому я бы претензии ни Зеленскому, ни его команде бы просто не выдвинула», – добавила экс-председатель НБУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команда «Квартала 95» занималась «исключительно творчеством», а не отмыванием денег. При этом он не возразил, что в 2012 году использовал оффшорные компании.

Как известно, 3 октября журналисты «Следствие.Инфо « опубликовали расследование о скрытых активах украинцев в Великобритании через офшорные компании, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах или в Белизе.

По словам экспертов, таким образом можно скрыть конечных бенефициаров бизнеса.

Но благодаря утечке определенных документов, получивших название Pandora Papers, журналистам удалось установить владельцев бизнеса.

В частности, в этих документах содержатся сведения об украинских бизнесменах и олигархах, должностных лицах.

Документы частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского к оффшорным фирмам президента Владимира Зеленского и его соратников.
ForUm

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